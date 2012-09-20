На Харківський «мовний» майдан знову напали з ножами

Як повідомив УНІАН співорганізатор акції Дмитро Пилипець, близько 16.20 невідомий чоловік, «років сорока», підійшовши до табору поблизу пам`ятника Шевченку в центрі Харкова, «на очах у всіх вихопив ножа, порізав та пошматував наші плакати і швидко зник».

За його словами, це сталося за 10 хвилин по тому, як «від нас пішла міліція». «Починаючи з 15-ї години, правоохоронці проводили опитування наших активістів, цікавилися тим, кому належать плакати і хто їх вивішував».

Д.Пилипець зазначив, що «міліціонери періодично кудись дзвонили по телефонах», активістам пояснювали, що «в таборі знаходяться плакати, які когось ображають».

«Напад стався буквально через 10 хвилин після того, які правоохоронці від нас пішли», «і ми викликали міліцію», - сказав Д.Пилипець.

Він зазначив при цьому, що «це вже третій напад невідомих з ножами на табір, один з них стався вночі, і ми змушені були відмовитися від цілодобового чергування. Тепер люди перебувають біля пам`ятника Шевченку з 8-ї до 22-ї».

Як повідомляв УНІАН, безстрокова акція протесту проти «мовного» закону триває в Харкові з 3 липня. Вона розпочалася в центрі міста на майдані Свободи, і після судових заборон її учасники кілька разів змінювали місце проведення. Останнім часом акція проходить в центрі Харкова біля пам`ятника Тарасу Шевченку.