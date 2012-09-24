ТВі сплатив 4,1 млн гривень податкового боргу

Телеканал ТВі сплатив Державній податковій службі 4 млн 098 тис. 451 грн.

Про це йдеться у розміщеній на сайті каналу заяві генерального директора ТВі Миколи Княжицького, який також подякувавши всім, хто підтримав телеканал.

«Ми переконані, що ця сума нарахована нам безпідставно, з метою тиску на телеканал, з метою закрити нас перед виборами. Але завдяки вам, наші шановні глядачі, наші друзі та симпатики, ми завадили планам влади», - зауважив М.Княжицький.

Він повідомив, що “за 10 днів збору коштів нам перерахували гроші майже 11 тисяч жертводавців”.

“На 16 годину 24 вересня ми зібрали 2 845 239,12 грн. Сьогодні надійшли кошти від ВО «Батьківщина», які Арсеній Яценюк пообіцяв перерахувати у п’ятницю. З цих коштів 1 253 211,88 грн ми сплатили податковій. Ще 746 788,12 грн залишилося у нас на рахунку як благодійна допомога. І вона нам не завадить, адже окрім 4 мільйонів, які ми заплатили податковій службі через тиск на нас, ми втратили також 6 мільйонів гривень, які нам повинна була компенсувати держава за сплачене ПДВ”, - наголосив М.Княжицький.

За його словами, припинення трансляції у кабельних мережах завдали каналу додаткових мільйонних збитків. Він наголосив, що благодійний рахунок залишається відкритим.

М.Княжицький зазначив, що «вперше в Україні українці зібрали таку величезну суму на підтримку свого улюбленого каналу» і це «велика відповідальність» для ТВі, яку колектив спробує виправдати.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Державна податкова служба у м. Києві заявила, що 28 квітня за наслідками проведення позапланової документальної перевірки телеканалу ТВі було виявлено порушення – заниження належного до сплати в бюджет ПДВ на суму понад 3 млн грн. На підставі цього було порушено кримінальну справу проти директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» (телеканал ТВі) М.Княжицького - за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Тим часом телеканал ТВі припинили транслювати у більш як 80 кабельних мережах по всій Україні.

М.Княжицький неодноразово заявляв, що відключення каналу в регіонах відбувається за прямою вказівкою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

У свою чергу голова Нацради з телерадіомовлення Володимир Манжосов заявив, що Нацрада проведе моніторинг провайдерів програмних послуг, які повинні транслювати ТВі у своїх мережах. Він також спростував заяву, що канал відключають за вказівкою Нацради.

13 вересня ТВі закликав усіх небайдужих допомогти у зборі коштів для сплати податковій службі боргу.