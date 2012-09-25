У Львові на агітаторів ПР напали зі сльозогоном

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації Партії регіонів.

Як інформує прес-служба, у наметі «регіоналів» в цей день працювало троє активістів. О 17.30 до намету підбігли невідомі особи із закритими обличчями і, штовхаючи, заблокували агітаторів у наметі, та одночасно почали розпилювати на них сльозогінний газ. Після того, як одному активістові вдалося вирватися з намету, нападники розбіглися. Внаслідок нападу було розтрощено обладнання агітаційного намету.

Постраждалі викликали працівників внутрішніх справ. На місце події прибули оперативні групи Личаківського та Галицького райвідділів міліції, а також керівництво Львівського міського управління внутрішніх справ.

“З приводу нападу постраждалі надали письмові показання та написали заяви про злочин. Також призначено судово-медичну експертизу на предмет отримання тілесних ушкоджень”, - зазначається у повідомленні.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, за даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство).