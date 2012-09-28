У Каравані заявляють, що загиблий від рук бандита не був випадковою людиною
Прес-служба ТРЦ "Караван" спростувала інформацію, поширену низкою ЗМІ про те, що в кімнаті охорони, де сталося потрійне вбивство, знаходився чоловік, непричетний до служби безпеки.
"Просимо опублікувати спростування на інформацію ЗМІ про те, що на момент стрілянини в кімнаті охорони знаходилися сторонні люди, що не мають відношення до служби безпеки, оскільки ця інформація є неправдивою", - йдеться в прес-релізі ТРЦ.
"Інформація щодо того, що один із загиблих, Дмитро Марченко, займав посаду інженера з охорони праці та опинився в кімнаті охорони випадково, є неправдивою. Посаду інженера з охорони праці займає зовсім інша людина з іншим прізвищем й ім'ям. Дмитро Марченко займав посаду інженера з відеоспостереження гіпермаркету. Всі співробітники гіпермаркету, що знаходилися в момент злочину в кімнаті охорони були співробітниками служби безпеки", - йдеться в повідомленні Каравану.
Як доказ ТРЦ «Караван» готовий показати трудову книжку з чітким у ній записом.