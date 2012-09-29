Табачник вважає, що філія вишу не може вміщуватися в 2-кімнатній квартирі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Табачник заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам у Севастополі, де він взяв участь у роботі загальноміської конференції педагогічних працівників.

«Чи не є деякі з них (філії вузів - УНІАН), розміщені в 2-3-кімнатних квартирах, просто, давайте говорити відверто, імітацією освітніх послуг - видачею документів», - сказав міністр.

Д.Табачник пообіцяв, що це питання буде розглянуте під час загальноміської конференції педагогічних працівників.

Як повідомляв УНІАН, раніше про надмірну кількість у місті філій вузів і, як наслідок, надлишок фахівців з вищою освітою, які не мають попиту, заявляв і голова Севастопольської МДА Володимир Яцуба.