У Житомирі через перукарську машинку підняли на ноги міліцію, ДАІ і МНС

Як розповіла кореспонденту УНІАН керівник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, "28 вересня по телефону спецлінії "102" до чергової частини УМВС України в Житомирській області надійшло повідомлення від працівника підприємства "Укрпошта" про те, що у Житомирі, у приміщенні цеху з обробки пошти, завібрувала поштова картонна посилка розміром 20 на 30 см ".

На місце події тоді виїхали слідчо-оперативні групи обласного УМВС, Корольовського райвідділу міліції Житомира, обласного УДАІ, працівники вибухово-технічної служби та інші правоохоронці.

З приміщення цеху швидко евакуювали кілька десятків працівників та забезпечили охорону будівлі. Водночас наряди УДАІ перекрили сусідні дороги у потенційно небезпечній зоні. Правоохоронці підозрювали, що у підозрілій коробці могла бути вибухівка.

Експерти вибухотехнічної служби Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС оглянули підозрілий предмет та вилучили його з приміщення. Згодом коробку утилізували у безпечному місці.

Міліція встановила, що у поштовій посилці була перукарська машинка для стрижки на акумуляторних батареях, яка під час транспортування і спрацювала на вібрацію.