Французьке військове кладовище в Севастополі руйнується

Про це він сказав під час зустрічі з головою Севастопольської міської державної адміністрації Володимиром Яцубою, повідомили УНІАН у відділі у справах преси і інформації СМДА.

Зокрема, наголошується у повідомленні, посол Франції висловив занепокоєння нинішнім станом кладовища, скороченням його території і відсутністю постійного нагляду за збереженням могил.

«Ми хочемо зберегти те, що залишилося, і за можливості, відновити те, що було. Щоб місце, де були поховані наші співвітчизники, мало гідний вигляд. Хочемо зробити це місце, яке після стількох років вже важко назвати кладовищем, місцем пам'яті, і занести його до особливого списку, як, наприклад, список військових кладовищ», - підкреслив А.Ремі.

Дипломат також повідомив, що французька сторона готова підписати необхідні документи і надати для виконання відновних робіт кошти.

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У свою чергу, В.Яцуба зазначив, що провів попередні переговори з цього питання із заступником міністра закордонних справ України Русланом Демченком. «Ми вирішимо це питання і на державному рівні, і на місцевому рівні. Севастополь знає увесь світ, тут буває багато туристів, зокрема іноземних. Ми упорядкуємо французьке кладовище – у нас є досвід з турецьким і німецьким кладовищами. Севастополь не знеславить своє ім'я – ми з мертвими не воюємо», - сказав керівник СМДА.