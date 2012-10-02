Ціни на квартири в Києві трохи зросли (по районах)

За даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», у вересні однокімнатні квартири подорожчали на 0,7% - до 1 874 дол./кв. м, двокімнатні, - подорожчали на 0,4% - до 2 057 дол./кв. м, трикімнатні, - на 0,3% - до 1 984 дол./кв. м, а вартість чотирикімнатних знизилася на 0,8% - до 2 414 дол./кв. м.

Найбільше подорожчали квартири у Святошинському (на 2,5%), Подільському (на 2%) і Дарницькому (на 1,7%) районах. Подорожчання торкнулося і квартир у Голосіївському (на 1%), Деснянському (на 0,9%), Оболонському (на 0,5%) і Печерському (на 0,05) районах. Знизилися ціни на квартири у Дніпровському (на 2,4%), Солом’янському (на 0,8%) і Шевченківському (на 0,1%) районах.

Кількість представлених до продажу квартир у вересні 2012 року на вторинному ринку житла Києва зменшилася на 4,3% відносно серпня, і становила 17 937 квартир. Обсяг пропозиції в загальній площі і грошовому виразі зменшився, відповідно, на 4,3% і 4,2%.

У загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 22% (3 937 квартир), 2-кімнатні - 32% (5 780 квартир), 3-кімнатні – 37% (6 559 квартир) і 4-кімнатні - 9% (1 661 квартира). Зменшення пропонованого до продажу житла спостерігалося на всі типи квартир, найбільше - на чотири- і трикімнатні (на 4,8% і 4,3%, відповідно).

У звіті проаналізовано 17 937 квартир, з яких 3 937 однокімнатних, 5 780 двокімнатних, 6 559 трикімнатних, 1 661 чотирикімнатна.

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Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва у вересні 2012 року збільшилася на 0,53% порівняно з серпнем п.р. - до 13 тис. 376 грн/кв. м.

За даними порталу, за цей період житло економ-класу збільшилося в ціні на 0,1% - до 9 тис. 759 грн/кв. м, бізнес-класу - збільшилося на 0,33% - до 15 413 грн/кв. м, преміум-класу – збільшилося на 1,4% - до 21 356 грн/кв. м.

У вересні до продажу пропонувалися квартири 60 операторами у 140 об'єктах (у серпні було 136 об'єктів). До них входять як об'єкти незавершеного будівництва, так і нереалізовані квартири в будинках, зданих в експлуатацію.

Пропозиція квартир на ринку новобудов Києва у вересні в загальній площі зменшилася на 0,4%, а в грошовому виразі - збільшилася на 0,62% проти серпня 2012 року.

У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу - 61%. Новобудови бізнес-класу становлять 24% від загальної кількості, преміум-класу - 15%. За місяць частка новобудов економ-класу збільшилася на 1%, бізнес-класу - зменшилася на 1%.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснюється ІАП «Столична Нерухомість» щомісяця на основі даних, наданих у відділах продажів інвестиційно-будівельних компаній.