При обшуку в начальника Південної митниці знайшли 870 тисяч доларів
14:34, 02 жовтня 2012Суспільство
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У службовому кабінеті начальника Південної митниці вилучено понад 870 тисяч доларів.
Маргарита Велькова розповіла деталі
Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Маргарита Велькова.
«Обшук проводився правоохоронцями у рамках досудового слідства по кримінальній справі по відношенню начальника одного з митних постів Південної митниці і головного інженера цього посту. Чиновники підозрюються у вимаганні й отриманні хабара для проведення митного оформлення 11 контейнерів вантажу», - пояснила М.Велькова.
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