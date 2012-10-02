При обшуку в начальника Південної митниці знайшли 870 тисяч доларів

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Маргарита Велькова.

«Обшук проводився правоохоронцями у рамках досудового слідства по кримінальній справі по відношенню начальника одного з митних постів Південної митниці і головного інженера цього посту. Чиновники підозрюються у вимаганні й отриманні хабара для проведення митного оформлення 11 контейнерів вантажу», - пояснила М.Велькова.