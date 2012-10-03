ВР уповноважила омбудсмана входити скрізь, де є заарештовані

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 257 народних депутатів з 305 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачається покласти виконання функцій національного превентивного механізму на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У зв'язку з цим законом вносяться зміни до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" щодо здійснення Уповноваженим без попереднього повідомлення про час і мету та без обмеження кількості регулярних відвідувань місць, в яких особи примусового тримаються за рішенням суду або адміністративного органу відповідно до закону, зокрема:

ізоляторів тимчасового тримання,

кімнат для затриманих та доставлених чергових частин органів внутрішніх справ,

пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні,

кімнат для перебування тимчасово затриманих військовослужбовців,

слідчих ізоляторів,

арештних домів,

кримінально-виконавчих установ,

приймальників-розподільників для дітей,

загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації,

центрів медико-соціальної реабілітації дітей,

спеціальних виховних установ,

військових частин, гауптвахт, дисциплінарних батальйонів,

спеціальних приймальників для тримання осіб, підданих адміністративному арешту,

міських, районних, лінійних відділів органів внутрішніх справ,

спеціалізованих автомобілів (у тому числі спеціалізовані автомобілі з конвоєм),

приміщень (кімнат) для тримання підсудних (засуджених) в судах,

закладів примусового лікування;

психіатричних закладів;

пунктів тимчасового розміщення біженців;

приміщень для транзитних пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон;

будинків дитини, дитячих будинків-інтернатів, притулків для дітей, дитячих будинків, загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,

центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей;

психоневрологічних інтернатів;

геріатричних пансіонатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів;

пансіонатів для ветеранів війни і праці;

соціально-реабілітаційних центрів.

Також передбачено, що Уповноважений має право щодо проведення опитувань осіб, які перебувають у вищезазначених місцях, з метою отримання інформації щодо умов їх тримання, а також інших осіб, які можуть надати таку інформацію. При цьому передбачається, що опитування осіб має здійснюватися Уповноваженим за відсутності третіх осіб та в умовах, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування; на вимогу Уповноваженого опитування за потреби може здійснюватися у присутності перекладача, лікаря, працівників відповідних установ, а у разі опитування неповнолітнього – його законних представників, педагога або психолога.

Також Уповноважений має право залучати на договірних засадах (на платній або безоплатній основі) до регулярних відвідувань вищезазначених місць представників громадських організацій, експертів, учених та фахівців, у тому числі іноземних.

Передбачається утворення у секретаріаті Уповноваженого для виконання функцій національного превентивного механізму окремого структурного підрозділу з питань недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.