Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня.

В Україні з вересня оновлено порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця - виплата 3 млн грн здійснюватиметься негайно.

Міністерство оборони України (МОУ) оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних сил України в період дії воєнного стану, йдеться на сайті відомства.

"Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін", - пояснили у міністерстві.

Так, згідно зі змінами до відповідних наказів, загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і становить 15 млн грн. Водночас виплата 1/5 частини від загального розміру ОГД (3 млн грн) здійснюватиметься негайно. Виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн грн) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком.

"Це еквівалентно орієнтовно 150 тис. грн щомісяця, що забезпечує довгострокову фінансову опору родинам", - зауважили у МОУ.

Також зазначається, що запровадження рівномірного графіка виплат "підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів".

У МОУ додали, що відповідні правила виплат одноразової грошової допомоги будуть стосуватися всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.

"Метою змін є забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників з урахуванням зростання видатків на оборону, спричинених повномасштабною російською агресією", - йдеться у повідомленні.

