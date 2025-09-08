З початком осені в Україні дорожчає популярний овоч: скільки зараз коштує кілограм

Попит на помідори лишається високим, а от пропозиція зменшується.

Тепличні помідори вітчизняного виробництва коштують в Україні по 30-50 грн/кг. Це в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляють аналітики EastFruit.

Головним фактором здорожчання овочу стало скорочення його пропозиції на ринку. Водночас попит на помідори залишається на стабільному рівні. Паралельно через сезонність дорожчають і грунтові помідори, що також спонукає ціни на тепличні томати до зростання.

При цьому попри здорожчання, рік тому тепличні помідори в Україні коштували ще більше. На початку вересня 2024 року їх продавали в середньому на 25% дорожче.

Ціни на помідори в супермаркетах України

Кілограм томатів в Novus на початку тижня відпускають по 60,99 грн.

Тепличні помідори в АТБ продають по 64,89 грн/кг.

Сільпо продає цей товар за 60 гривень за кілограм.

Схожа до томатів ситуація на ринку і з білокачанною капустою. Через сезонні фактори попит на неї зараз переважає над пропозицією, тому вона також дорожчає. Ціна на капусту коливається від 7 до 16 грн/кг.

А от ціни на овочі з "борщового набору", навпаки, трохи знизилися на минулому тижні. Це стосується картоплі, яку продають по 11-15 грн/кг і моркви, яка подешевшала до 8-12 грн/кг.

