У Києві створили Конгрес дій у захисті української мови

У Києві створено Конгрес дій у захисті української мови.

Як передає кореспондент УНІАН, в установчих зборах конгресу, які відбулись сьогодні, взяли участь представники української інтелігенції, письменники, актори.

«Наша місія в тому, щоб іти в народ і підіймати його свідомість», - сказав у виступі на зборах громадський діяч, дисидент, філософ Євген Сверстюк. Він наголосив, що захищати українську мову як національну мову українського народу треба не словом, а ділом.

Учасники конгресу вважають, що діюча влада знищила всі механізми, які захищали українську мову. У зв’язку з цим вони вважають, що під загрозою опинилася не лише мова, а й незалежність і цілісність України.

На переконання учасників конгресу, захистити українську мову можна, виконуючи ряд простих правил: говорити українською мовою у публічних місцях і ніколи не переходити на іншу мову, крім розмов з іноземцями; обрати українську мову в налаштуваннях електронної пошти, у соціальних мережах, у мобільному телефоні, в банкоматах, платіжних терміналах, на сайтах; завжди писати українською мовою паперові документи й електронні повідомлення; шукати українською мовою інформацію в Інтернеті; спілкуватися державною мовою з владою та різноманітними сервісними службами; купувати книги та пресу українською мовою, дивитися фільми, дубльовані українською, купувати диски з українською музикою відвідувати українські фестивалі; говорити з дітьми українською мовою, вимагати від педагогів у дитсадках та школах спілкування з дітьми й надавання учбового матеріалу українською; робити щось від себе, щоб змінити ситуацію на користь української мови на роботі, вдома чи в колі друзів; поширювати ці правила серед якнайбільшої кількості людей.