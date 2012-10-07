Офіційний курс валют на 8 жовтня

22:00, 07 жовтня 2012
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 5 жовтня – 799.3000)

100 EUR – 1039.2499 (на 5 жовтня – 1035.1734)

10 RUR – 2.5805 (на 5 жовтня – 2.5684)

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