Про позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Кредитпромбанк»
Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Кредитпромбанк» призначені Наглядовою радою банку на 08 листопада 2012 року. Порядок денний цих позачергових Загальних зборів передбачає приведення кількісного складу Наглядової ради у відповідність до діючої редакції статуту ПАТ «Кредитпромбанк».
Публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк» - стабільний універсальний комерційний банк, представлений на фінансовому ринку України з 1997 року. Згідно з розподілом НБУ він входить до групи великих банків країни (ліцензія НБУ № 174 від 07.10.2011). Кредитпромбанк є членом Незалежної асоціації банків України.
Банк надає повний спектр фінансових послуг для корпоративних і приватних клієнтів, представників малого та середнього бізнесу, а його клієнтська база нараховує близько 400 тисяч фізичних і понад 19 тисяч юридичних осіб. Станом на 01 жовтня 2012 року регіональна мережа філій і відділень Кредитпромбанку об'єднує 180 точок продажу.
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