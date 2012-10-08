Про позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Кредитпромбанк»

Публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк» - стабільний універсальний комерційний банк, представлений на фінансовому ринку України з 1997 року. Згідно з розподілом НБУ він входить до групи великих банків країни (ліцензія НБУ № 174 від 07.10.2011). Кредитпромбанк є членом Незалежної асоціації банків України.

Банк надає повний спектр фінансових послуг для корпоративних і приватних клієнтів, представників малого та середнього бізнесу, а його клієнтська база нараховує близько 400 тисяч фізичних і понад 19 тисяч юридичних осіб. Станом на 01 жовтня 2012 року регіональна мережа філій і відділень Кредитпромбанку об'єднує 180 точок продажу.

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