160 українських мусульман вирушать цього року до Мекки (фото)

Як повідомляє Бі-Бі-Сі Україна, окрім здійснення обряду хаджу, вони також перебуватимуть кілька днів у місті Медіні, де відвідають мечеть пророка Мухаммеда й інші значущі для мусульман місця.

"Хадж - один зі стовпів Ісламу й обряд поклоніння, що його принаймні раз у житті повинен здійснити кожен правовірний, маючи таку можливість й достатньо праведно зароблених коштів" – говориться у повідомленні Духовного управління мусульман України "Умма".

Відзначається, що у середині жовтня мільйони мусульман усього світу вирушають на прощу до Заповідної мечеті.