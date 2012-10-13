160 українських мусульман вирушать цього року до Мекки (фото)
01:56, 13 жовтня 2012Суспільство
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Чисельність цьогорічної делегації українських прочан до головної святині Ісламу, Заповідної мечеті в місті Мецці становитиме понад 160 осіб, серед них близько 25 жінок.
Мечеть Масджид аль-Харам і Кааб. Збільшити
Як повідомляє Бі-Бі-Сі Україна, окрім здійснення обряду хаджу, вони також перебуватимуть кілька днів у місті Медіні, де відвідають мечеть пророка Мухаммеда й інші значущі для мусульман місця.
"Хадж - один зі стовпів Ісламу й обряд поклоніння, що його принаймні раз у житті повинен здійснити кожен правовірний, маючи таку можливість й достатньо праведно зароблених коштів" – говориться у повідомленні Духовного управління мусульман України "Умма".
Відзначається, що у середині жовтня мільйони мусульман усього світу вирушають на прощу до Заповідної мечеті.
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