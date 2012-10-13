Експерти просять Януковича ветувати закон про захист персональних даних

Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформаційної політики та аналітичної діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

У зверненні наголошується, що окремі положення ухваленого закону суперечать Конституції України та не відповідають повною мірою європейським стандартам.

Крім того, після першого читання законопроект було доповнено положеннями, які необґрунтовано розширюють повноваження державного органу з питань захисту персональних даних та самі по собі становлять істотну загрозу для права на приватність.

У зв’язку з цим Експертна рада закликає В.Януковича застосувати право вето до закону і повернути його у Верховну Раду для доопрацювання.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня парламент ухвалив в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних».

Законом змінено сферу дії Закону «Про захист персональних даних», у тому числі визначено, що його дія поширюється на всі дії з обробки персональних даних, а не тільки в базах персональних даних.

Зокрема, законом врегульовано питання транскордонної передачі персональних даних, визначено країни Європейського економічного простору, а також країни, які підписали Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, такими, що забезпечують належний рівень захисту персональних даних, випадки передачі персональних даних до інших країн.

Окрім цього, розширено підстави обробки персональних даних в порівнянні з діючою редакцією Закону «Про захист персональних даних». Так, до існуючих підстав обробки персональних даних (згода на обробку і на підставі закону) додано: укладання та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних, або який укладено на користь суб’єкта персональних даних, або для здійснення заходів, які передують укладанню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних, виконання володільцем бази персональних даних взятого на себе зобов’язання, задоволення державних інтересів або виконання офіційних повноважень, покладених на володільця бази персональних даних або на третю особу, якій передаються ці дані, захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних.

Закон передбачає виключення з державної реєстрації баз персональних даних, ведення яких пов’язане із забезпеченням і реалізацією трудових відносин, та членів громадських, релігійних організацій, професійних спілок та політичних партій.