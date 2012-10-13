Прикордонники і рибінспектори побилися за рибу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держрибагентства, в акваторії Березанського лиману в районі села Чорноморка Миколаївської області співробітники відділу прикордонної служби «Очаків» Одеського прикордонного загону, втрутившись в роботу працівників Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Миколаївській області (Миколаївдержрибоохорони), зірвали проведення рибоохоронного заходу та перешкодили викриттю правопорушення з незаконного вилову риби.

«Ці несанкціоновані дії прикордонників посприяли зникненню браконьєрського човна з місця події і унеможливили оформлення адміністративних матеріалів за незаконний вилов 622 особин сингіля та 107 особин бичка», сказано у повідомленні.

Крім того, за даними прес-служби відомства, «з боку співробітників прикордонної служби до працівників Миколаївдержрибоохорони були застосовані фізичні насильницькі дії, і тільки після втручання співробітників Очаківського районного відділу міліції конфлікт було погашено».

Також у прес-службі зазначили, що «вищевказані прикордонники були одягнені в спортивну форму і не мали при собі службових посвідчень».

Водночас, за даними Державної прикордонної служби, ввечері 10 жовтня прикордонний наряд відділу „Очаків” Одеського загону затримав громадянина України, який займався незаконним виловом риби.

«Його помітили у темряві на узбережжі Березанського лиману, що в Миколаївській області. У двох мішках чоловік ніс 64 кілограми риби кефаль та 240 метрів сіток. До того ж правоохоронці з’ясували, що він є працівником рибінспекції. У цей час до місця затримання на двох автомобілях «Нива» прибуло четверо невідомих осіб. Вони почали словесно погрожувати прикордонному наряду та, відштовхуючи правоохоронців, вимагали відпустити чоловіка. Дебошири заспокоїлись тільки після того, як прикордонники попередили їх про можливе застосування спецзасобів. Згодом було встановлено, що усі четверо також працівники рибінспекції», повідомляє Держприкордонслужба.

Даних громадян доставлено у прикордонний підрозділ та складено 5 протоколів про адміністративне правопорушення.