В Україні створено Федерацію роботодавців медійної галузі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації роботодавців України, рішення про створення Федерації було прийнято 12 жовтня у Києві на установчому з‘їзді, в якому взяли участь делегати 17 регіональних організацій роботодавців у сфері телерадіомовлення, видавничої, рекламної та інформаційної діяльності.

Делегати з‘їзду обрали головою Федерації роботодавців медійної галузі заслуженого журналіста України, заступника голови Федерації роботодавців України Ганну Безлюдну. До президії Федерації медійної галузі також увійшли президент Національної телекомпанії України Єгор Бенкендорф, президент Українського медіа холдингу Борис Ложкін, генеральний директор комунікаційного холдингу Atlantic Group Сергій Старицький та засновник інтернет-проекту «Прочерк» Сергій Томіленко. Генеральним директором організації було обрано Сергія Затулу.

«Федерація опікуватиметься соціально-економічними питаннями діяльності медійних компаній. Нашу роботу буде спрямовано на покращання фінансового становища компаній галузі. Для нас однаковою мірою важливо, щоби розвивались як телеканали, так і радіостанції, видавництва, інтернет-ЗМІ, рекламні агентства», – сказала голова Федерації роботодавців медіагалузі Ганна Безлюдна.

Вона зауважила, що на сьогодні в законодавстві медіа не визначені як самостійна галузь економіки. «Ми повинні сформувати й зміцнити медіа як галузь, тоді з нами рахуватимуться. Медіа – це передовсім бізнес. Тільки економічно незалежні ЗМІ можуть бути по-справжньому вільними», – підкреслила Г.Безлюдна.

Президент Українського медіа холдингу Б.Ложкін зауважив, що одним з пріоритетних напрямків діяльності федерації повинно стати створення умов для розвитку ринку ЗМІ. «Важливо, щоб і підприємці, і влада розуміли, що медіа – це не просто культурний феномен, це є галузь, здатна приносити країні прибуток, створювати нові робочі місця», – підкреслив він.

На сьогодні у списку 200 найбільших українських компаній фігурує лише одна медійна. Федерація роботодавців медійної галузі України повинна сприяти тому, щоб медійна галузь стала одним з рушіїв української економіки, визначили учасники з‘їзду.

Делегати з‘їзду підтримали приєднання Федерації роботодавців медійної галузі до Федерації роботодавців України, яка об‘єднує близько 8,5 тисяч підприємств, що створюють 70% ВВП України.