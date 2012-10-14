Завтра має дещо потепліти

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у південній частині вночі 10-15°, на узбережжі Криму до 18°, вдень 19-24°, в Криму до 27°; на решті території вночі 6-11°, вдень 11-16° тепла, у центральних областях до 19°.

У Києві та Київській області хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 6-11°, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 7-9°, вдень 13-15° тепла.