Колесніков вже обіцяє іпотеку під 3%

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

Він зазначив, що Мінінфраструктури має намір запропонувати Кабміну розглянути реалізацію цієї програми на всій території України, в рамках якої споживач безпосередньо укладає договір з банком.

Зокрема, Б.Колесніков підкреслив, що ця програма докорінно відрізняється від панельного житлового будівництва радянських часів, коли на всій території країни будувалися будинки одного типу, без урахування кліматичних умов. За словами міністра, європейські проекти панельного житлового будівництва відрізняються тим, що конструкції є стандартними, а матеріали підбираються залежно від кліматичних умов.

«Те, що відбувається зараз, максимально відрізняється від того, що було, коли банк дає кредит під 16%, потім держава компенсує, і треба до кожного бюджету кожного року це закладати. Це у будь-якої нормальної людини викликає сумніви. Тут прямий договір під 3%, і щоб не змінювалося - ви все одно платитимете з розрахунку 3%. Це головна відмінність», - сказав Б.Колесніков, зазначивши, що цю програму реалізовуватиме «Ощадбанк».

Б.Колесніков повідомив, що для реалізації цього проекту вже залучено 5 фінських архітектурних бюро.

Віце-прем'єр прогнозує, що вартість такого житла буде в межах 6 тисяч гривень за 1 квадратний метр. При цьому Б.Колесніков зазначив, що всі будинки будуть здаватися з внутрішнім оздобленням, і будуть забезпечені сантехнікою і кухонними комплектами.

За словами віце-прем'єра, перше будівництво таких будинків може початися в містах-мільйонниках вже у травні-червні 2013 року. «Це не програма, це новий ринок, який ми відкриваємо, і на цей ринок держава виходитиме з серйозними інтервенціями», - наголосив Б.Колесніков.

Також, за його словами, держава виступатиме замовником житла в рамках цієї програми для соціальних працівників і військових. А головною відмінністю проекту буде той факт, що покупець, який одержить даний фінансовий іпотечний лізинг, не стоятиме в черзі на квартиру.