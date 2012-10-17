На Волині зіткнулися електропоїзд і автобус: 4 постраждалих

Як повідомили УНІАН в прес-службі територіального управління МНС у Волинській області, сьогодні о 13:30 надійшло повідомлення про те, що на регульованому залізнично-дорожному переїзді в смт Стара Вижівка сталося зіткнення електропоїзда з пасажирським автобусом ПАЗ.

В салоні автобуса, що рухався за маршрутом "Заболоття- Ковель", перебувало 6 пасажирів. В результаті ДТП 4 пасажири дістали травми та були госпіталізовані до Старовижівської ЦРЛ. Стан потерпілих - середньої тяжкості.

Затримки в русі залізничного транспорту не було.

Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди - порушення правил проїзду автобусом залізничного переїзду.