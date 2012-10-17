На Волині зіткнулися електропоїзд і автобус: 4 постраждалих
16:45, 17 жовтня 2012Суспільство
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На Волині в результаті зіткнення електропоїзда і автобуса постраждало 4 людей.
Залізничний переїзд був регульованим
Як повідомили УНІАН в прес-службі територіального управління МНС у Волинській області, сьогодні о 13:30 надійшло повідомлення про те, що на регульованому залізнично-дорожному переїзді в смт Стара Вижівка сталося зіткнення електропоїзда з пасажирським автобусом ПАЗ.
В салоні автобуса, що рухався за маршрутом "Заболоття- Ковель", перебувало 6 пасажирів. В результаті ДТП 4 пасажири дістали травми та були госпіталізовані до Старовижівської ЦРЛ. Стан потерпілих - середньої тяжкості.
Затримки в русі залізничного транспорту не було.
Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди - порушення правил проїзду автобусом залізничного переїзду.
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