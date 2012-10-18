Експерт: від скорочення поставок газу постраждають і Україна, і Газпром

Про це УНІАН заявив глава Фонду національної енергетичної безпеки (Росія) Костянтин Сімонов.

«Ніхто не приховує, що ринок України вкрай важливий для «Газпрому» і за обсягом його можна порівняти з німецьким ринком. Ми ніколи не говорили, що Україна для нас не цікава. І «Газпром», звичайно, постраждає від скорочення закупівель, проте чи принесе це щастя Україні?», - сказав К.Сімонов.

За його словами, реальна відмова України від російського газу відбувається тільки, коли скорочується економічне виробництво, оскільки обсяги, що випали, нічим не заміщаються.

Експерт упевнений, що найефективнішою альтернативою російському газу в Україні міг би стати шахтний метан, проте його видобутку не приділяється достатньої уваги. Більше говорять про сланцевий газ і СПГ, хоча газу з цих джерел не передбачається найближчими роками, а зима розпочнеться через місяць, додав він.

«Ніхто не заперечує, що Україна скорочує закупівлі російського газу. Було б чудово, щоб свій видобуток зростав, але цього не відбувається», - сказав він і додав, що іншого газу в Україні немає.

При цьому К.Сімонов відзначив, що у чинному газовому контракті передбачені штрафи за недобір газу. «Газпром» не вимагає їх сплати, проте це не означає, що їх не вимагатиме в майбутньому.

К.Сімонов відзначив, що Україна платить «досить комфортну» для «Газпрому» ціну, хоча вона не є найдорожчою в Європі, як заявляє українська влада.

Він підкреслив, що позиція «Газпрому» незмінна, і компанія хоче стати акціонером ГТС України, що спричинить за собою зниження ціни більш ніж удвічі.

«Ми навколо цього ходимо вже багато років, але нічого не вирішується», - сказав він.

Окрім цього К.Сімонов підкреслив, що у керівництва «Газпрому» логіка дуже проста - «не хочете домовлятися по трубі, тоді платіть за контрактом до 2019 року, далі буде «Південний потік» і розширення «Північного потоку», що дозволить повністю позбавити Україну транзиту».

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Як повідомляв УНІАН, у вересні держкомпанія «Укртрансгаз» повідомила про скорочення за вісім місяців 2012 року імпорту газу з Російської Федерації до 21,5 млрд куб. м, що на 34% менше показників аналогічного періоду минулого року.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив про плани скоротити у 2012 році імпорт газу до 27 мільярдів кубометрів з 40 мільярдів у 2011 році і порівняно з 52 мільярдами, які Україна зобов'язана імпортувати за умовами контракту.

У відповідь "Газпром" закликав Україну дотримуватися діючого газового контракту.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг «Нафтогаз України» підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною газу передбачаються штрафи у розмірі 300% вартості в зимовий період і 150% - влітку.

«Газпром» також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубометрів газу на рік.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки у 100 дол. за 1 тис. куб. м за Харківською угодою 2010 р.) становила – у першому кварталі 2012 р. близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 дол. за 1 тис. куб. м.