Ющенко відзначає поліпшення інвестиційного клімату

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в Гаазі зустрівся з керівниками провідних нідерландських компаній, повідомляє прес-служба глави Української держави.

З української сторони участь у зустрічі взяли міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, міністр палива та енергетики Іван ПЛАЧКОВ, міністр охорони здоров`я Юрій ПОЛЯЧЕНКО, міністр економіки Арсеній ЯЦЕНЮК, голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ, Посол України в Нідерландах Олександр КУПЧИШИН.

Зі сторони Королівства Нідерланди – представники провідного міжнародного банку АБН АМРО, одного з найбільших кооперативних банків світу – РАБОБАНК, Нідерландського банку, Комісії фінансових ринків Нідерландів (AFM), кредитно-страхової компанії «Атрадіус» та інших.

Звертаючись до бізнесменів, В.ЮЩЕНКО зазначив, що річний товарообіг між Україною і Нідерландами нині перевищує один мільярд доларів США. Приблизно таку ж суму становлять інвестиції нідерландських компаній в українську економіку протягом першого кварталу 2006 року, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. «Це дозволяє нам говорити про серйозні зміни в інвестиційному кліматі України», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

При цьому глава держави підкреслив, що в Україні розуміють наявні проблеми в економіці, вирішення яких відбувається через галузеві реформи. Головним завданням у цьому напрямку Президент назвав боротьбу з корупцією та завершення судової реформи. Він також відзначив необхідність проведення ефективних реформ у фіскальній, бюджетній, регуляторній, соціальній сферах та на митниці.

Нідерландських бізнесменів цікавили питання щодо адаптації українських стандартів і норм до європейських, розвитку сприятливого конкурентного середовища, захисту прав на інтелектуальну власність, подальшого розвитку свободи слова в Україні, роздержавлення ЗМІ, політики України в галузі енергозбереження, співпраці в медичній сфері.