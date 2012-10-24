Оніщук: іноземні спецслужби роблять в Україні, що хочуть

Як йдеться в переданому УНІАН коментарі екс-міністра юстиції Миколи Оніщука, Генеральна прокуратура має негайно порушити кримінальну справу та провести оперативне розслідування визначеного факту. «Особливе занепокоєння викликає те, що викрадення людини відбулося після його звернення щодо надання політичного притулку», - додав правник.

За словами М.Оніщука, цей зухвалий інцидент ще раз продемонстрував, що територія України вільно використовується іноземними спецслужбами, в тому числі для скоєння найтяжчих злочинів.

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«Виглядає дивним, що Генпрокуратура, Служба безпеки та Міністерство внутрішніх справ України за вищезазначених обставин обмежилися лише повідомленнями про те, що вони не мають до цього жодного відношення», - висловив занепокоєння екс-міністр юстиції.

На думку М.Оніщука, за умови бездіяльності українських правоохоронних органів та суспільного резонансу, якого набуває ця справа, має послідувати реагування глави держави. Адже саме він за ст. 102 Конституції України є гарантом захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина.