Вишам заборонять брати гроші зі студентів

Як повідомляється на сайті ВР, відповідний законопроект зареєстровано 24 жовтня.

Законопроектом пропонується встановити заборону фінансування вищих навчальних закладів за рахунок благодійних внесків, пожертв, подарунків чи матеріальної допомоги від осіб, які навчаються у цьому вищому навчальному закладі, поінформували УНІАН у прес-службі М.Томенка.

Автор документу нагадав, що на сьогоднішній день у багатьох вищих навчальних закладах України практикується таке явище, як обов’язковий збір коштів зі студентів під виглядом «благодійних внесків». У студентів під загрозою відрахування чи дисциплінарних стягнень вимагають сплачувати гроші на користь вищих навчальних закладів. При цьому вищий навчальний заклад не надає студентам жодних послуг за сплачені гроші та не несе перед ними жодних зобов’язань.

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Натомість студенти, які відмовляються сплачувати гроші, зазнають переслідувань з боку адміністрації вищих навчальних закладів, включаючи несправедливе оцінювання знань, виселення із гуртожитків, безпідставні дисциплінарні стягнення, а іноді навіть виключаються з вищих навчальних закладів, констатував М.Томенко.

Віце-спікер підкреслив, що останнім часом дане явище набуло масового характеру та у тій чи іншій формі спостерігається майже у всіх ВНЗ України.

«Тому сьогодні є вкрай актуальними встановлення обмежень щодо отримання вищими навчальними закладами благодійних внесків, пожертв, подарунків чи матеріальної допомоги від осіб, які навчаються у них», - сказав він.

М.Томенко назвав основним завданням проекту закону заборону фінансування вищих навчальних закладів за рахунок осіб безпосередньо залежних від них (а саме – осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах) та висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає даний документ.