Абітурієнтів чекають п'ять нововведень від Табачника

Як розповіли газеті «Сегодня» ректори, які вже одержали на руки проект цього документа, глобальних змін порівняно з правилами-2012 не передбачається, але деякі істотні правки будуть.

У Міносвіти газеті повідомили, що правила можуть затвердити до кінця цього тижня. «Зараз ними займається робоча група, у неї є маса побажань від вишів, студентських організацій і т.п. Як тільки зведений текст буде підготовлено, ми винесемо його на публічне обговорення на сайті міністерства», - розповів газеті міністр освіти Дмитро Табачник.

Швидше за все, цього року дослідницьким вишам (а це віп-виші країни КНУ, КПІ, НАУ) дадуть фору: подавати до них документи можна буде на два тижні раніше, ніж до інших вишів. «Абітурієнти зможуть перевірити свої сили, спочатку подавши документи до провідних вишів», - пояснив перший проректор Київської політехніки Юрій Якименко. Втім, його колеги говорять, що це не вдарить по інших вишах недобором. «Якщо майбутній студент вирішить поступати до конкретного вишу, він не змінить свого рішення тільки тому, що, наприклад, в НАУ раніше приймають заяви. Зате це допоможе розвантажити приймальні комісії», - вважає ректор Національного гірничого університету Геннадій Півняк.

Також є ідея підняти для вступників прохідний бал, який ставлять за підсумками тестування з профільного предмету до 150. «Цього року бал було піднято з 124,5 до 140. І практика показала корисність цього нововведення. Так, близько 100 тисяч абітурієнтів не змогли поступити до вишів і вимушені були йти в коледжі. Зате рівень знань тих, хто поступив, вищий, ніж був у попередні роки. Тому хотілося б залишити цю норму», - сказав Ю.Якименко.

Також у 2013 році у вступників, швидше за все, не прийматимуть відразу оригінали документів. Ця норма могла б звести до мінімуму махінації під час трьох хвиль зарахування майбутніх студентів. Нерідко вони скаржилися, що поки вони везли оригінали, виш вже встигав рекомендувати до зарахування людей з більш низькими балами. Якщо ж в кожному виші лежатимуть лише копії, то всі вступники будуть в рівних умовах.

Багато суперечок викликала ідея скоротити кількість вишів, куди можна буде подавати документи. Керівники вишів наполягають на скороченні вишів хоча б до трьох. Зараз можна подавати у п'ять вишів, плюс у кожному з них - на три напрями. У результаті виходить, що кожен вступник може подати 15 заяв, і більшість цим правом користується. «Це велике навантаження на приймальні комісії та зайві витрати. Якщо цього року в міністерстві назустріч нам не підуть, добиватиметься в наступному», - сказав Г.Півняк. Також ця норма допомогла б майбутнім студентам ретельніше підходити до вибору майбутньої професії. У МОН запевняють, що не введуть цю норму, оскільки вона скорочує права абітурієнтів на вибір освіти.

З наступного року студенти замість звичайних студентських квитків зможуть одержувати електронні «2 в 1» - квиток і банківська картка. Таку ідею зараз обговорюють в Міносвіти. «Електронний квиток істотно спростив би студентам життя. Наприклад, якщо зараз студквиток втратити, то пройде 6-7 місяців на його відновлення. А електронний зроблять за 30 днів з моменту заяви про втрату, - повідомив координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Чорних. - Оскільки один банк нараховуватиме стипендії - Ощадбанк, то виплата здійснюватиметься в один час. І, головне, електронний квиток видаватиметься безплатно, зараз за нього студенти платять 37,50 грн». У Міністерстві говорять, що ідею підтримують: «Експеримент із такими квитками успішно пройшов в деяких вишах. І непогано було б, щоб їх розповсюдити на всі виші. Але ініціатива має виходити також і від самих навчальних закладів», - сказали газеті в МОН.