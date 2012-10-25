Бойко: Україна зробила важливий крок до енергонезалежності

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко, коментуючи початок буріння компаніями «Шелл» та «Укргазвидобування» першої пошукової свердловини «Біляївська-400» в Харківській області, що розпочало процес пошуку покладів природного газу в ущільнених пісковиках.

Ця подія є «дуже важливою для нашої країни», і хоча «процес лише розпочався, але він має дуже велику перспективу», - зазначив міністр. «Це дуже важливий крок для набуття енергетичної незалежності України, і ми будемо йти цим шляхом для того, щоб цього досягти», - заявив він.

Ю.Бойко подякував компаніям «Шелл» та «Укргазвидобування», які спільно розпочали буріння свердловини біля села Веселе Первомайського району. Цим самим, зазначив він, відкрито «початок будівництва першої свердловини на цьому родовищі» і започатковано «початок видобутку нетрадиційного газу на нашій землі».

«Це також вперше в Україні і це також дуже важливо», - наголосив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, у початку буріння першої пошукової газової свердловини «Біляївська-400» на Харківщині в селі Веселе Первомайського району в рамках договору про спільну діяльність компанії Shell і ДК «Укргазвидобування» сьогодні взяв участь Президент України Віктор Янукович.

Довідка УНІАН. Буріння свердловини Біляївська-400 відбувається згідно з договором про спільну діяльність компанії Shell і ДК «Укргазвидобування». Договір передбачає проведення пошуку, розвідки та видобування вуглеводів на ліцензійних ділянках товщею близько 1300 кв. м в Харківській області. Частки Shell і ДК «Укргазвидобування» у проекті становлять 50% кожна. Заплановані терміни буріння першої пошукової свердловини 5-6 місяців. Мета буріння – пошук покладів природного газу в ущільнених піщаниках.

Shell є модератором спільної діяльності. Початковий етап пошуково-розвідувальних робіт передбачає певну програму, в тому числі буріння ще 1-2 пошукових свердловин протягом 3-4 років. Після завершення початкового етапу пошуково-розвідувальних робіт витрати Shell на спільну діяльність можуть досягти 200 млн. дол.