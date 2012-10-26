Кожен 20-й з членів окружкомів у 2010 р. представляв Тимошенко

Про це свідчать презентовані на прес-конференції в УНІАН результати дослідження моніторингово-аналітичної групи «ЦИФРА» щодо масових замін та кадрових маніпуляцій в ОВК.

Як повідомив аналітик МАГ «ЦИФРА» Назар Бойко, із 4041 члена ОВК 451 у 2010 році представляв у ТВК кандидата В.Януковича.

При цьому кандидатури 88 з 451 члена ОВК були подані парламентською фракцією Партії регіонів. Решта – 363 члени ОВК – були подані іншими суб’єктами виборчого процесу.

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М.Бойко припустив, що ті члени ОВК, які раніше представляли інтереси В.Януковича у ТВК, «будуть представляти інтереси нинішньої адміністрації».

Водночас 190 зі 4041 члена ОВК у 2010 році представляли у ТВК Ю.Тимошенко.

85 зі 190 членів ОВК були подані фракцією БЮТ у Верховній Раді. Решта – 105 членів ОВК – були подані іншими суб’єктами виборчого процесу.