Міжбанк відкрився падінням долара і євро

Торги на міжбанку відкрилися падінням котирувань - 8,1590/8,1670 грн/дол., з євро - 10,5530/10,5625 грн/євро

У п'ятницю, 26 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,1590/8,1670 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2593/97, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,5530/10,5625. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2934/36 (четвер - 1,2997/99). У четвер У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9930/8,0500.

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