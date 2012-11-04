Торговцям психотропними «препаратами для схуднення» світить до 12 років тюрми

До Голосіївського районного суду столиці передано кримінальну справу, порушену за матеріалами управління по боротьбі з організованою злочинністю міста Києва, стосовно учасників організованої злочинної групи, які тривалий час поставляли в Україну препарати для схуднення, що містять у своєму складі психотропну речовину.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

У прес-службі зазначили, що до УБОЗу звернулася киянка й повідомила, що придбала в одному з інтернет-магазинів препарат для схуднення, який викликав у неї побочні дії. Аналогічні скарги були і у її подруг, які теж приймали пігулки.

За результатами перевірки, у складі препаратів виявлено психотропну речовину – сибутрамін. Обіг таких препаратів на території України заборонений.

Як встановлено правоохоронцями, учасники злочинного угруповання, лідером якого став житель міста Вінниця, а до складу увійшли уродженець Іраку та ще троє вінничан, організували канал постачання психотропних препаратів з Китаю в Україну.

Доставка препаратів здійснювалась переважно морськими вантажними кораблями до Одеси з приховуванням від митного контролю. Для зручності розповсюдження незаконного товару «підприємець» створив декілька інтернет-магазинів.

Наразі всі учасники організованої злочинної групи затримані.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 11 тисяч 356 блістерів, у яких міститься 166 тисяч 822 капсули. Ринкова вартість вилученого складає від трьох до п’яти мільйонів гривень.

Також вилучено грошові кошти, отримані у ході протиправної діяльності, на загальну суму 54 тис доларів та більш як 100 тис грн.

Зловмисникам доведеться відповідати за скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 (скоєння злочину організованою групою...), ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

*** Сибутрамін є сильним стимулятором центральної нервової системи. Препарати із вмістом даної речовини зменшують апетит за рахунок пригнічення відповідного центру головного мозку і мають побічну психотропну дію.