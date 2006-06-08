Завтра у Львові святкуватимуть День Росії

9 червня у львівському Оперному театрі відбудеться святковий концерт, присвячений Дню Росії, який у РФ відзначають 12 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам генеральний консул Російської Федерації у Львові Євгеній ГУЗЄЄВ. За його словами, з нагоди святкування до Львова уже прибули представники Уряду Москви.

До складу російської делегації увійшли заступник директора департаменту міжнародних зв’язків Уряду Москви Юрій КАПЛУН, заступник директора благодійного фонду підтримки співвітчизників ім. Юрія Долгорукого Олег САНІН, колектив ансамблю Большого театру Росії. На святковий концерт запрошені голови обласних адміністрацій західних областей України, представники різних релігійних конфесій.