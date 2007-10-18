Рятувальники витягли з-під завалів у Дніпропетровську живого крокодила (фото)

Під час розбору завалів у Дніпропетровську, рятувальники виявили екзотичну знахідку - живого крокодила.

Як з`ясувала Українська правда, у квартирі на четвертому поверсі жив бізнесмен, у будинку якого знаходився басейн розміром 1 на 2 м. У цьому басейні рятувальники знайшли крокодила довжиною 80-90 см.

За словами рятувальників, крокодил почав засинати, і вижив завдяки тому, що в басейні була вода. Рятувальники передали знахідку хазяїну.

Фото УНІАН