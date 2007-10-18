Рятувальники витягли з-під завалів у Дніпропетровську живого крокодила (фото)
08:29, 18 жовтня 2007Суспільство
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Тварину врятувала вода
Під час розбору завалів у Дніпропетровську, рятувальники виявили екзотичну знахідку - живого крокодила.
Як з`ясувала Українська правда, у квартирі на четвертому поверсі жив бізнесмен, у будинку якого знаходився басейн розміром 1 на 2 м. У цьому басейні рятувальники знайшли крокодила довжиною 80-90 см.
За словами рятувальників, крокодил почав засинати, і вижив завдяки тому, що в басейні була вода. Рятувальники передали знахідку хазяїну.
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