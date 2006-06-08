Акціонери ”Укртелекому” у вихідний досхочу не посплять

Збори акціонерів ВАТ “Укртелеком”, які було почато 26 квітня ц.р., продовжать роботу 10 червня, в суботу, о 9.00. Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до Міністерства транспорту та зв`язку, яке побажало залишитися неназваним.

Голова правління ВАТ «Укртелеком» Георгій ДЗЕКОН відмовився давати будь-які коментарі, проте повідомив кореспонденту УНІАН, що завтра буде опублікована інформація щодо продовження зборів, не уточнивши при цьому ніяких деталей.

Міністр транспорту та зв`язку Віктор БОНДАР також відмовився обговорювати це питання й порадив звернутися до Фонду державного майна, який управляє контрольним пакетом ВАТ “Укртелеком”.

У той же час, у Фонді державного майна кореспонденту УНІАН повідомили, що на сьогодні не мають у своєму розпорядженні інформації про дату продовження роботи зборів.

Як повідомляв УНІАН, у зборах акціонерів ВАТ “Укртелеком”, які почалися 26 квітня ц.р., було оголошено перерву у зв`язку з тим, що урядом України не було прийнято фінансовий план «Укртелекому» на 2006 рік. Збори повинні були продовжитися протягом декількох днів після ухвалення фінплану Кабміном. Проміжна дата була призначена на 30 травня, проте й того дня збори не відбулися.

7 червня ц.р. Кабмін затвердив фінплан “Укртелекому” на 2006 рік.

У зборах 26 квітня брали участь 447 акціонерів, із них 20 - юридичні особи. Всього на зборах було зареєстровано 17 млрд. 599 млн. акцій, що становить 97,84% загальної кількості акцій. Державі належить 92,86% акцій компанії.

26 квітня акціонери змінили склад Наглядової ради, обравши головою НР радника Президента України Юрія РУБАНА, розподілили чистий прибуток, який становив за 2005 рік 519,1 млн. грн.: 40% - на виплату дивідендів, 30% - на розвиток «Укртелекому», 5% - до резервного страхового фонду, 25% - до резервного фонду для стимулювання працівників «Укртелекому».

ВАТ "Укртелеком" контролює понад 80% ринку місцевої телефонії, обслуговуючи близько 10 млн. абонентів, володіє найбільш розгалуженою первинною мережею ВОЛЗ загальною довжиною понад 16 тис. км.