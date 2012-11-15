Україна та США планують навчання в Чорному морі

У заході беруть участь делегації співорганізаторів навчання – України та США, а також більше 10 країн, які на даний час дали згоду на участь у навчанні, повідомили УНІАН у департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

За словами співдиректора навчання від української сторони капітана 1-го рангу Ігоря Терьохіна, учасники конференції розроблять загальну концепцію, визначать склад сил та засобів, уточнять місця та райони проведення майбутніх маневрів.

«Наступного року тематикою “Сі бризу” визначено проведення операції із забезпечення безпеки в морі з акцентом на контролі морської обстановки та проведенні небойової евакуаційної операції. Подібні завдання є досить актуальними та цікавими для наших військовослужбовців», – повідомив І.Терьохін.

За його словами, вперше за декілька років до участі у “Сі бриз-2013” запросили підрозділи МНС України для проведення тренувань щодо спільних дій при ліквідації наслідків стихійного лиха чи техногенних аварій, здійснення гуманітарних акцій та забезпечення безпеки місцевого населення.