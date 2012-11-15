Азаров доручив готувати Стратегічний план

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Кабміну.

Згідно з повідомленням, Стратегічний перспективний план розробляється на середньострокову перспективу для забезпечення економічного зростання шляхом впровадження нових підходів державної підтримки галузей народного господарства. Прем'єр-міністр України Микола Азаров дав доручення міністерствам і відомствам підготувати свої пропозиції щодо наповнення плану.

«На виході ми повинні одержати якісний системний документ, стратегічний перспективний план, підкріплений бюджетними, інвестиційними ресурсами, а також іншими стимулюючими заходами, – від фіскальних до інституційних», - цитує слова прем'єр-міністра М.Азарова департамент інформації та зв'язків з громадськістю КМУ.

Підготовлені пропозиції Кабмін має намір розглянути за два тижні.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністрові Миколі Азарову вжити заходів з активізації розвитку реального сектору економіки, реформ у сферах дерегулювання, розвитку підприємництва і надання адміністративних послуг. Президент доручив забезпечити підготовку і внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України низки законопроектів.