Керівник відділення банку обібрала клієнтів на 1,3 мільйона

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Встановлено, що заступник начальника відділення банку шляхом підроблення заяв на видачу готівки від імені клієнтів знімала та привласнювала розміщені на депозитних рахунках грошові кошти клієнтів. Сума незаконно привласнених грошей становить більше 1, 3 млн. грн.

Тривалий час зловмисниця перебувала в розшуку. На сьогодні її затримано, на неї чекає покарання до 12 років позбавлення волі.