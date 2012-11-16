Єгипет вилучить Україну зі списку постачальників пшениці

Єгипет, який є найбільшим у світі імпортером пшениці, викреслить Україну зі списку постачальників зерна на наступний рік. Причиною цього кроку, як інформує агентство Bloomberg, відповідальне за зернові закупівлі Головне управління постачань сировини Єгипту називає те, що Київ оголосив про плановане припинення експортуз 1 грудня.

Єгипетський державний орган отримав від України офіційне повідомлення, що з 1 грудня пшеницю за кордон не постачатимуть, сказав заступник голови управління Номані Номані. Україну вилучать зі списку постачальників зерна до Єгипту в січні, додав він.

У майбутньому, якщо Україна захоче відновити експорт пшениці до Єгипту, їй доведеться виконати кілька умов. Києву доведеться пообіцяти, що надалі заборон на експорт не буде, повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначає єгипетське видання Ahram, країни, які закуповують зерно в України, вкрай незадоволені рішенням про призупинення постачань, хоча трейдери не висловили подив, зазначивши, що ринок давно вже чекав від України такого рішення.

На початку 2013 року Головне управління постачань сировини Єгипту планує придбати щонайменше 1,5 мільйона тонн пшениці у Росії, Австралії, Аргентині, Канаді, США та Франції.