У Києві напали на інкасаторську машину
11:50, 16 листопада 2012Суспільство
4206 0
У Києві двоє невідомих вчинили спробу пограбування інкасаторської машини на проспекті Комарова.
Водій вступив у бій з нападниками
Про це повідомляє Магнолія-ТВ.
Напад на інкасаторську машину було скоєно 15 листопада.
Зокрема, зазначається, що службове авто зупинилося біля об’єкту, з якого інкасатори мали забрати виручку, і коли в машині залишився лише водій, злодії кинулися до неї, розбили скло та спробували вдертися у салон.
“Проте водій не злякався і вступив у нерівний, але жорстокий бій з нападниками. Злочинці зрозуміли, що за кілька секунд охоронець отримає допомогу від колег, та втекли темними дворами”, - йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter