Комісія КМДА розслідує загибель людини у Київському зоопарку

За фактом трагічної загибелі людини в Київському зоопарку, а також з метою з’ясування обставин, які призвели до нещасного випадку, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ своїм розпорядженням створив комісію, яку очолила в.о. заступника голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, згідно з розпорядженням, термін з`ясування обставин – 10 днів.

Окремо комісії доручено у місячний термін провести перевірку стану фінансово-господарської діяльності зоопарку.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 4 червня, у Київському зоопарку левиця загризла чоловіка, який пробрався до неї у вольєр. Як встановив судмедексперт, смерть настала практично миттєво. Загиблий - 45-річний громадянин України, уродженець Азербайджану.