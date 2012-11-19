Прес-конференція "1025-річчя Хрещення Русі: спільне святкування в Україні, Росії, Білорусі (2013 р.)"

22 листопада в 12.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Київ, Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція на тему: "1025-річчя Хрещення Русі: спільне святкування в Україні, Росії, Білорусі (2013 р.)"

У прес-конференції візьмуть участь організатори щорічних святкувань до Дня Хрещення Русі: депутат Київської міської ради, член Правління міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі» Олексій Омельяненко; рок музикант, керівник міжнародної громадської організації "День Хрещення Русі" Олег Карамазов; академік, директор Інституту археології Національної академії наук України Петро Толочко; генеральний директор студії «Бабич дизайн» групи компаній «Star Media» Валерій Бабич; член Виконкому Національного Олімпійського комітету України, призер Олімпійських ігор Олександр Крикун.

Крім того, в прес-конференції візьмуть участь спеціальні гості - відомі політологи, журналісти, громадські діячі.

Учасники прес-конференції розкажуть про новий, міжнародний форматі святкування Дня Хрещення Русі; про збір громадських ініціатив зі створення програми святкування; про роботу спільного міжнародного комітету, що буде утворений з представників України, Росії та Білорусі.

На прес-конференції будуть представлені проекти, приурочені до святкування 1025-річчя Хрещення Русі.

Учасники прес-конференції розкажуть про зйомки фільму про Хрещення Русі.

Відбудеться презентація проекту будівництва Храмового комплексу на честь хрестителя Русі - святого рівноапостольного князя Володимира. Комплекс буде побудований у Києві, на березі Дніпра, біля підніжжя Києво-Печерської лаври, в традиціях давньої Русі та Візантії. У його структуру ввійдуть: храм-хрестильня, дзвіниця, музей Православ'я, діорама Хрещення Русі. Навколо храму-хрестильні будуть влаштовані християнські водохресні купелі - за аналогом купелей на Святій Землі, в річці Йордан.

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*** День Хрещення Русі відзначається 28 липня (за церковним календарем - День пам'яті рівноапостольного князя Володимира (960 - 1015), який хрестив Русь). В Україні свято стало державним з 2008 року, в Росії - з 2010 року.