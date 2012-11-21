Ректора та доцентів звинуватили у вимаганні

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України у Сумській області, прокуратурою Сумської області за матеріалами управління боротьби з організованою злочинністю проти працівників вишу порушено кримінальну справа за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

Встановлено, що керівник інституту спільно з асистентом і доцентами кафедр налагодили схему вимагання коштів у студентів, які погано вчаться. Зокрема, студенти, які не здавали заліки, за допуск до сесії були змушені платити обов'язкові внески.

Таким чином група протягом січня-червня 2012 року зібрала понад 45 тис. грн.

Стаття Кримінального кодексу, яку інкримінують зловмисникам, передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.