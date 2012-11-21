Офіційний курс валют на 21 листопада
04:00, 21 листопада 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 20 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1023.8234 (на 20 листопада – 1020.0667)
10 RUR – 2.5434 (на 20 листопада – 2.5240)
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