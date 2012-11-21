Офіційний курс валют на 21 листопада

04:00, 21 листопада 2012
Суспільство
974 0

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 20 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1023.8234 (на 20 листопада – 1020.0667)

10 RUR – 2.5434 (на 20 листопада – 2.5240)

Усі курси валют на 21 листопада

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter