Прокурор: домашній арешт не для тих, хто вже в СІЗО

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Києва Анатолій Мельник сказав, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, новим КПК передбачено 5 видів запобіжних заходів щодо підозрюваної у скоєні злочину особи: особиста порука, особисте зобов’язання, застава, домашній арешт та тримання під вартою.

А.Мельник вважає, що домашній арешт буде одним із найефективніших запобіжних заходів після того, як буде сформовано механізми його реалізації.

«Для цього необхідні електронні засоби, які допоможуть контролювати особу щодо її місця знаходження та пересування» - додав він.

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Водночас А.Мельник наголосив, що у зв’язку з набранням чинності новим КПК не відбудеться масового перегляду рішень щодо тих, для кого раніше вже було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі. «Це буде вирішуватися судом», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник повідомив, що Міністерство внутрішніх справ розпочало проведення тендерів на придбання спеціальних електронних браслетів, які використовуватимуться при обранні особі запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

«Ми погодили це питання з Міністерством юстиції, гроші виділені, зараз йдуть тендери», - сказав він, зауваживши на уточнююче запитання журналістів, що на це виділено 32 млн грн, а потреба у таких спецзасобах сягатиме до 50 тис. на рік.

При цьому В.Фаринник зазначив, що такі браслети планується одягати особі, яка перебуватиме під домашнім арештом, на ногу, вона матиме можливість пересуватися на відстань не більш ніж 100 м від місця проживання.

В той же час начальник ГСУ зазначив, що поки ці пристрої не будуть придбані, охорону взятих під домашній арешт здійснюватимуть працівники міліції.

Сьогодні, 20 листопада, набрав чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс.