МВС придбає 50 тисяч електронних браслетів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час «круглого столу» з питань функціонування правоохоронних органів при ступі в дію нового КПК повідомив начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник.

«Ми погодили це питання з Міністерством юстиції, гроші виділені, зараз йдуть тендери», - сказав він, зауваживши на уточнююче запитання журналістів, що на це виділено 32 млн. грн., а потреба у таких спецзасобах сягатиме до 50 тис. на рік.

При цьому В.Фаринник зазначив, що такі браслети планується одягати особі, яка перебуватиме під домашнім арештом, на ногу, вона матиме можливість пересуватися не більше 100 м від місця проживання.

В той же час начальник ГСУ зазначив, що поки ці пристрої не будуть придбані, охорону взятих під домашній арешт здійснюватимуть працівники міліції.