Палестина просить Україну натиснути на Ізраїль

Як передає кореспондент УНІАН, з таким закликом до влади України звернувся Надзвичайний і Повноважний посол Палестини в Україні Мохаммед Аль-Асаад сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми звертаємося до України, особливо до Його Високоповажності Президента України Віктора Януковича, втрутитися і вчинити тиск на Ізраїль, для того, щоб припинити цю агресію проти нашого народу», - сказав М.Аль-Асаад.

Крім того, палестинський дипломат закликав громадські організації України активізувати співробітництво з палестинським народом «для викриття ізраїльської політики та її агресії проти Палестини».

Представник Держави Палестини звернувся також до міжнародного співтовариства з проханням надати необхідну фармацевтичну і медичну допомогу громадянам, що постраждали в результаті військового конфлікту, а також підтримати звернення Палестини до Генеральної Асамблеї ООН з проханням про отримання країною статусу держави-спостерігача в цій організації.

Як повідомляв УНІАН, з 14 листопада, коли Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАСа, в Секторі Газа загинуло, за останніми даними, більш як 130 осіб. Лише за останню добу кількість жертв на палестинських територіях становить 26 осіб. Загальна кількість потерпілих палестинців перевищує на сьогодні тисячу осіб.