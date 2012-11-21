Ще одне село оголосило угорську мову регіональною

Проект цього рішення, зокрема, передбачає забезпечення надписів на бланках, печатках, штампах, табличках Шаланківської сільської ради поряд з державною – українською мовою - і надписи регіональною угорською мовою. При виготовленні вказівників, табличок, аудіо- і візуальної реклами на території села рекламодавці також мають враховувати відповідне рішення.

На цю тему: Угорська мова стала регіональною в одному районі Закарпаття

Підбираючи працівників у органи місцевого самоврядування, обов’язковим критерієм буде володіння державною мовою та регіональною угорською.

Як повідомляє інтернет-видання «Закарпаття онлайн», голова сільської ради Віктор Альохін подав на розгляд сесії проект рішення «Про реалізацію окремих норм закону України «Про засади державної мовної політики» на території села Шаланки», за яке присутні депутати проголосували одноголосно.

На виконання цього рішення також передбачили кошти у місцевому бюджеті на 2013 рік.

Також рішення передбачає звернутися до всіх підприємців та установ села щодо реалізації регіонального статусу угорської мови. Відповідні зміни внесено до регламенту сільради, виконкому.