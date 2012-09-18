Угорська мова стала регіональною в одному районі Закарпаття

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Демократичної спілки угорців України, мер Берегова Іштван Гайдош, за прийняття цього рішення проголосували 45 із 52 присутніх у залі депутатів.

За словами І.Гайдоша, відтепер пленарні засідання сесій Берегівської райради супроводжуватимуться синхронним угорським перекладом, рішення також оприлюднюватимуться двома мовами.

Окрім того голова спілки повідомив, що віднині угорська мова поруч із українською використовуватиметься в роботі, діловодстві й документації виконавчого апарату районної ради, у роботі сесій районної ради, конференцій, зборів та інших офіційних зібрань, які організовуються виконавчим апаратом ради із забезпеченням у разі необхідності відповідного перекладу.

«Тексти офіційних оголошень та повідомлень виконавчого апарату райради розповсюджуватимуться двома мовами. До того ж найменування Берегівської районної ради та її виконавчого апарату, написи на їх печатках, штампах, штемпелях, офіційних бланках і табличках також дублюватимуться угорською», - додав І.Гайдош.

Окрім того, згідно з рішенням депутатів районної ради, на території Берегівського району здійснюватимуться заходи, метою яких є недопущення публічного приниження державної української та регіональної угорської мов.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного у 2001 році, на території Берегівського району Закарпатської області проживає 54 тисячі осіб, 76% із них вважають себе угорцями за національністю.

7 вересня 2012 року Берегівська міська рада надала угорській мові статус регіональної на території міста. За це рішення проголосували 26 із 36 депутатів, присутніх на сесії.