Експерти кажуть, що кава в Україні може дуже подорожчати

Вартість кави в Україні найближчим часом може значно зрости, заявив кавовий експерт, власник компанії IONIA il caffe, Сергій Ремінний.

Як передають podrobnosti.ua, за словами експерта, причини цьому внутрішні, не зважаючи на зниження вартості кави на світовому ринку.

«Сьогодні не варто чекати зниження цін, адже те зниження вартості, яке відбулося в світі, повністю компенсоване тими процесами, що відбуваються в Україні», - сказав він.

Експерт запевнив, що зараз кавові компанії мають великі проблеми з митницею.

«Практично всі постачальники, навіть транснаціональні компанії, платять подвійний митний тариф», - повідомив С.Ремінний.

Він переконаний, що проблеми з розмитненням значно погіршують ситуацію на українському ринку кави, тому споживачам не варто розраховувати на зменшення його вартості.

«Оплачуючи на митниці подвійні тарифи, імпортери закладають витрати у вартість продукту на полицях магазинів. А сьогодні ринок вмить реагує на зростання ціни зниженням обсягів продажів - люди перестають купувати і переорієнтовуються на інші продукти. Тобто, зараз компанії-імпортери не мають можливості думати, що споживач «дурень» і все стерпить, і при цьому грати з ціною», - додав він.

За його словами, різниця нині між дешевими і дорогими сортами кави становить 3 долари і 10 доларів в середньому. Таким чином, якщо дорожча кава зросте в ціні на 10%, то дешева - на 30%. Тому експерт запевнив, що «в магазинах існує велика проблема з дешевими сортами».

«Саме тому зростання ціни відбудеться там, де він максимально небажаний. Вартість зросте до 20%. І ніякого пониження ціни чекати не варто», - підкреслив експерт.

Раніше передбачалося зростання вартості кави в Україні приблизно на 10%. Причинами називалися внутрішні чинники - зростання податків, зростання цін на пальне та інфляція.