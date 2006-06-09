У Києві податківці сфотографували всі приватні особняки
10:58, 09 червня 2006Суспільство
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Власникам колись доведеться відповідати на запитання
Податківці тепер шукатимуть мінімізаторов по-новому, за допомогою непрямих методів. Вони вже створили базу даних всіх великих особняків Києва. Тут і фотографії споруд, і інформація, кому ,будинки реально належать.
Податківці переконані, що більшість їх власників стільки не заробляє. Але діяти зможуть тільки після ухвалення відповідного закону.
Анатолій Дрига, голова ДПА в Києві: «На сьогодні ми не можемо застосовувати непрямі методи визначення податків. З часом доведеться розказувати, де ви узяли ці засоби, побудували великі будинки».
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